Масштабная перезагрузка. Карабаш ждет притока перспективных специалистов

Карабаш ждет масштабная перезагрузка. В ближайшее время здесь построят и реконструируют сразу несколько социальных объектов.

В городе появится бассейн – на его возведение направят 220 миллионов рублей. В Карабаше построят и отремонтируют две школы – это еще почти миллиард рублей. А также запустят котельную и откроют новый дом культуры. Город ждет притока перспективных специалистов.

Миллион человек , то есть 30% населения Южного Урала сегодня живет в 16-ти моногородах. Такие цифры озвучивает полпред президента в УрФО во время поездки в Карабаш. Моногородам, как воздух, нужны квалифицированные кадры.

«Муниципальные, региональные, федеральные и частные деньги должны тратиться эффективно, решая социальные вопросы. Если мы их не решим, то есть большие риски, что люди уедут. Мы этого допустить не можем. Потому что большие специалисты живут именно в моногородах», – отмечает полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Специалисты Русской медной компании рассказывают: уже сегодня помогают Карабашу решать социальные вопросы. Вот, к примеру, новый спорткомплекс, в котором бесплатно занимаются дети, а это макет будущего жилого комплекса.

«С 10-го по 19-ый год было реализовано на сумму полтора миллиарда. Это детские садики – реконструкция. И школа, и дороги, и физкультурно-оздоровительный центр», – рассказывает президент РМК Всеволод Левин.

Как развивать моногорода обсуждают и на совещании с участием полпреда Николая Цуканова. Говорят, нужно активно привлекать федеральные деньги.

«Мы по всем нашим муниципалитетам разработали программы, где выявили проблемы и с этими проблемами сейчас разбираемся. Выделены дополнительные средства, тем более национальные проекты нам очень помогают. Это дополнительный ресурс, который мы выделяем на моногорода», – уточняет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ближайшие пять лет в Карабаше построят и отремонтируют детские сады и школы, возведут дом культуры, очистные сооружения и котельную. Словом, создадут все то, что нужно для комфортной жизни молодых специалистов и их семей.

https://www.cheltv.ru/karabash-zhdet-pritoka-perspektivnyh-spetsialistov/