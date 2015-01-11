Ждем жару? Синоптики рассказали, каким будет лето после аномальной зимы

Нетипичная для Южного Урала тёплая зима и ранняя весна могут аукнуться летом. С таким прогнозом выступили специалисты.

Климатологи уверены, что аномально теплая погода сменится весной на довольно прохладную, вероятно, даже ниже обычных средних значений. Как заявляет сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Кисилев, таким образом, природа постарается удерживать баланс, чтобы не допустить резкого перепада температур.

Подобная тенденция наблюдалась в течение последних лет наблюдений уже неоднократно.

Если такая закономерность нарушится, это пагубно отразится на растениях. Зима была не только теплой, но и малоснежной для многих регионов. Почва осталась сухой, и при резком перепаде температуры от недостатка влаги погибнут многие ростки, что в свою очередь грозит привести к неурожайному году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о раннем приходе весны в Европейской части России. Погода в течение всей зимы больше была похожа на весеннюю, из-за чего все природные процессы начались раньше.

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