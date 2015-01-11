Творческая лаборатория «Театр Наций – театрам атомных городов» станет стартом для новых проектов

В театре кукол "Золотой петушок" состоялся проект «Театр Наций – театрам атомных городов», организованный при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

Команда профессионалов работала не один месяц, чтобы придумать и воплотить в озерском театре кукол необычную творческую лабораторию. Завершающим событием лаборатории стал показ эскиза спектакля по рассказу Даниэля Пеннака «Глаз Волка».

Иван Пачин, режиссер-постановщик:

- Произведение меня зацепило неоднозначностью, простотой. Хотелось рассказать ее так, чтобы зритель услышал. Сыграть, чтобы появилась искра. Артисты должны любить лабораторию, это поддерживает их тонус. Если актер привыкает к одному темпоритму, ему становится неинтересно. Такие всплески очень важны. Мы все получаем опыт. И каждый уходит со своим багажом. У меня случилось нечто мистическое в Озерске. Я прохожу ночью мимо «Роспечати» и вижу цитату Даниэля Пеннака «Парадокс чтения: уводит нас от реальности, чтобы напомнить реальность смыслом». Прямая дорога к эскизу…

Владимир Спешков, театральный критик:

- «От лаборатории остается лаборатория», - написала как-то на страницах "Театра" режиссер и участница множества театральных лабораторий Евгения Беркович. А от лабораторного эскиза иногда остается только память о нем. И знаете, бывает, что этого вполне достаточно. Думаю, что все участники и свидетели (на сцене и в зрительном зале) того эскиза, что стал финалом лаборатории в театре кукол "Золотой петушок" закрытого города Озерска пережили неповторимое эмоциональное и эстетическое впечатление. Режиссер Иван Пачин, художница Анастасия Шафикова и актеры озерского театра свой эскиз по рассказу Даниэля Пеннака "Глаз Волка" создали за считанные дни, но в нем была увлекательная история про путешествие в пространстве и времени, про одиночество и непростой поиск родственной души, про жизнь и даже смерть.

У эскиза был яростный ритм и настоящая страсть, как в первый и последний раз играли (и правда ведь). Фантазии Насти Шафиковой, кажется, может хватить на несколько постановок: те объекты, что она создает из крафтовой бумаги вызывают в памяти спектакли прекрасной Хорты ван Хойе, несколько меховых шапок превращаются в стаю волков, спасающихся от погони (и в этих "волков" абсолютно веришь), а целого человека играет только футболка или платье. Режиссер и художница не делают радикальных открытий, в истории театра кукол все предлагаемое ими, конечно, было, но вот в творческой практике озерского театра и его актеров все это впервые.

И актеры поверили (пусть не все и не сразу) постановщикам, и, думаю, получили бесценный опыт, который не может не сказаться на будущих спектаклях "Золотого петушка". Как и опыт всей этой лаборатории, в которой кроме финального эскиза была еще серьезная образовательная, просветительская программа. И было ощущение, что в эти дни здесь собралась очень хорошая команда и компания: Иван и Настя, актеры, главный режиссер "Золотого петушка" Дмитрий Ерохин, директор театра Юлия Клепикова, кураторы лаборатории из Театра Наций Наташа Андреева и Катя Дорогавцева. С ними было интересно. И, конечно, хочется надеяться, что лабораторный эскиз по "Глазу Волка" со временем превратится в репертуарный спектакль. Но (здесь я опять процитирую Женю Беркович, не все же на Олега Семеновича ссылаться): "Эскиз - это то, что нельзя повторить, даже если на показе сделанная за четыре дня работа выглядит абсолютно законченным произведением.

Ирина Малышева, педагог, зритель:

- Произведение «Глаз волка» я не читала. Теперь же это сделаю непременно, потому что «тронуло». Есть такие вещи, которые не оставляют тебя равнодушной… Философский эскиз заставил всех зрителей посмотреть на эту историю разными глазами через призму своего житейского опыта. О том, всё ли получилось, и было понятно зрителю, пусть судят театральные критики. Мне же хочется сказать спасибо актёрам за прекрасную игру. Лично я поверила в эту историю, и она не оставила меня равнодушной. Удивительно и то, что этот эскиз, который в дальнейшем может стать спектаклем, уже на этой стадии заставляет размышлять и искать ответы на разные вопросы. Считаю, что именно в этом его основная ценность.

Надежда, зритель, мама троих детей:

- Я в этом спектакле увидела любовь. Мальчик искал любовь, Волк искал любовь. Один из мира людей, другой из мира животных. Но, найдя любовь, они открыли взгляд этому миру, широко распахнули глаза.

Юлия Клепикова, директор:

- Для театра кукол «Золотой петушок» это была первая лаборатория, поэтому волнений, стресса и радости хватило всем! Несколько дней артисты и неведомый тогда еще для нас режиссер Иван Пачин с художницей Настей Шафиковой колдовали на сцене. Что там происходило – не знал никто! Лишь бодрая музыка да порой веселый перелай, доносившиеся со сцены, добавляли интриги в происходящее.

Самое волнительное было 22 февраля, когда практически весь коллектив театра кукол, коллеги из театра «Наш дом» и самая продвинутая театральная публика собрались в зрительном зале увидеть чудо – эскиз спектакля по рассказу Даниэля Пеннака «Глаз волка». Обсуждение оказалось самым интересным событием лаборатории! «Какие же у нас прекрасные, умные зрители», - радовалась я и гордилась своим родным городом Озерском. Особенно порадовали дети, смело задававшие вопросы. Их участие вносило в происходящее веселую, живую ноту. Чувствовалось, что увиденное на сцене по-настоящему их зацепило. И это главный итог лаборатории. Ради этого стоило!

Театральная лаборатория в театре кукол «Золотой петушок» стала для Озерска настоящим культурным событием, новым поворотом в жизни театра, пищей для размышлений, стартом новых проектов.

Фото Владимира Оськина, Владимира Беляева.

Информация предоставлена театром кукол «Золотой петушок»

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42115/