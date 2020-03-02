Транспортной полиции разрешат электрошокеры и другие изменения в законах РФ с марта 2020

Бесплатный доступ к порталу госуслуг, разрешение на ввоз незарегистрированных лекарств и маркировка обуви: о наиболее существенных изменениях в законодательстве – в нашем обзоре.

С 1 марта в Россию разрешено ввозить незарегистрированные лекарства – речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок. Поправка была разработана после того, как против родителей детей с серьезными заболеваниями начали возбуждать уголовные дела из-за заказа не зарегистрированных в России лекарств. Порядок ввоза незарегистрированных лекарств будет определять правительство, решать вопрос жизненной необходимости – врачебная комиссия. Разрешение будет действовать до 1 января 2024 года.

Мобильные операторы с марта обеспечат россиянам бесплатный доступ к порталу госуслуг, а также сайтам федеральных и региональных органов власти. Эти страницы будут доступны даже при нулевом балансе телефона. К июню 2020 года действие программы «Доступный интернет» планируется распространить на большинство социально значимых сайтов.

Со 2 марта вступит в силу закон, разрешающий транспортной полиции применять электрошокеры для отражения нападения на объекты транспорта и инфраструктуры, при задержании сопротивляющихся преступников. В законе есть оговорка: к инвалидам, беременным и малолетним, если они не оказывают вооруженного сопротивления, запрещено за исключением случаев, когда преступник представляет угрозу для жизни других людей. При этом закон обязывает транспортных полицейских оказывать первую помощь тем, кто получит от электрошокера телесные повреждения.

Адвокатам можно будет платить гонорар в зависимости от результатов их работы. Оплата оговаривается в договоре. При этом на юридические услуги, касающиеся уголовных и административных правонарушений, законодательное новшество не распространяется. Кроме того, появится возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам на основании заявления.

Обувь будет маркироваться по-новому: маркировку теперь следует наносить на упаковку обуви. Также на коробке должен быть товарный ярлык. При несоблюдении правил надзорные органы имеют право изъять товар либо выписать штраф.

Начинает действовать специальный порядок прохождения техосмотра для ретроавтомобилей. На техосмотре у всех автомобилей и мотоциклов старше 30 лет, а также грузовиков старше 50-ти будут поверять состояние тормозных систем, колес, шин, фар и пожарной безопасности – по ГОСТу, утвержденному Росстрандартом. Авто, претендующему на звание исторического, придется проходить специальную историко-техническую экспертизу.

https://dostup1.ru/society/Transportnoy-politsii-razreshat-elektroshokery-i-drugie-izmeneniya-v-zakonah-RF-s-marta-2020_124437.html