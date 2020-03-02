Озерские полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время масленичных гуляний

1 марта в Парке культуры и отдыха прошли народные гуляния, посвященные Масленице, где собралось более 3700 человек.

Обеспечивали охрану общественного порядка при проведении мероприятия полицейские Озерска, которые перед проведением праздника провели осмотр праздничных площадок и прилегающих к ним территорий.

Перед началом праздника проведен инструктаж сотрудников, заступающих на службу по охране общественного порядка. До личного состава доведена оперативная обстановка на обслуживаемых территориях. После проведения инструктажа полицейские заступили на службу совместно с представителями добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.