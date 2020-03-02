Иван Сбитнев: «Мусорный коллапс Озерску не грозит»

В администрации прокомментировали спор между участниками сферы обращения с ТКО.

По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, трудности в деловых отношениях подрядчика регионального оператора кыштымского кластера ООО «Спецсервис» и перевозчика коммунальных отходов компании «Чистый город» не приведут к «мусорному коллапсу». Напомним, накануне стало известно о том, что подрядчик якобы не оплатил работы перевозчику коммунальных отходов за 5 месяцев.

-На основании этой информации мы провели встречу с руководителем ООО «Спецсервис», который подтвердил, что между перевозчиком коммунальных отходов компанией «Чистый город» и заказчиком на сегодняшний день на самом деле существует задолженность сроком 2 месяца. Взаимоотношения этих двух хозяйствующих субъектов муниципалитету не подчинены, не мы определяли перевозчика и регоператора, и законодательно вмешиваться в их взаимоотношения было бы неправильно.

О сложившейся ситуации в минувшую пятницу было доложено первому заместителю Минэкологии Челябинской области Яне Куприковой: озерские власти попросили вмешаться в эту ситуацию.

- На сегодняшний день ООО «Спецсервис» - это организация, которая продолжает работать в округе, со своими обязанностями справляется, кто будет перевозчиком ТКО, решает руководство «Спецсервиса». Останется «Чистый город» либо будет работать другой перевозчик. Никаких изменений не должно произойти. Я уверен, что мусорного коллапса не произойдет, точка зрения о грядущей мусорной катастрофе мягко говоря, преувеличена, - продолжает Иван Сбитнев. - Существуют некоторые срывы по вывозу мусора с конкретных точек, но они чаще всего связаны с редкой поломкой техники или очередями на КПП. И перевозчик, и регоператор адекватно реагируют на обращения граждан, управляющих компаний, замечания специалистов отдела охраны окружающей среды администрации, которые выезжают в рейды.

По словам спикера, округу предстоит дальнейшая деятельность с оборудованием мусорных точек, с приведением их в соответствие с требованиями санитарных правил. За счет средств бюджета области 100 новых пластиковых контейнеров. Сейчас ведется работа по передаче этих контейнеров в эксплуатацию.

- Самое главное, что у регионального оператора существует техника, которая будет работать с новыми контейнерами. Все решается в рабочем порядке, - подчеркивает Иван Сбитнев.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42179/