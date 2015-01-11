Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных

В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране.

Завозной случай коронавируса в Москве, подтвержденный 2 марта Роспотребнадзором, повлек жесткие ограничительные меры в столичных школах. Детям начали измерять температуру, запретили перемещения между классами и отменили занятия в бассейнах. Работодателям также рекомендовано следить за состоянием сотрудников. По официальным данным московских властей, больше 100 человек, контактировавших с заболевшим, помещены на карантин. Эпидемиологи говорят, что избежать завоза вируса в Россию было практически невозможно. По их мнению, на эпидемическую ситуацию этот случай существенно не повлиял — число зараженных COVID-19 в стране может быть большим. Поэтому ограничительные меры, введенные в столице, оправданы, и их пора взять на вооружение в других регионах, считают в Совете Федерации.

Диагноз подтвержден.

В понедельник, 2 марта, Роспотребнадзор сообщил о новом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в России и охарактеризовал его «завозным».

— По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, — заявили в ведомстве.

Домой носитель китайского патогена вернулся 23 февраля, добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне ряд СМИ сообщил, что новый коронавирус обнаружен у сотрудника Российского футбольного союза (РФС), побывавшего в Италии. Позднее на сайте РФС появилась статья игрока любительского клуба «Мегамужики» Дмитрия Егорова, в которой он заявил, что диагноз подтвержден у его товарища Давида Берова.

«26 февраля мы должны были играть товарищеский матч, но вернувшийся из Италии Давид написал в чат “Мегамужиков”, что пока не знает, сможет ли прийти, потому что заболел после прилета из Италии», — написал он.

По словам Дмитрия, симптомы коллеги — боль в горле, кашель и насморк — не показались серьезными ни ему, ни остальным членам команды. Жесткую позицию занял лишь капитан, сказавший, что игроку нельзя приезжать на матч. «На карантин» он отправил и его брата Отара — еще одного игрока «Мегамужиков».

27 февраля Давид Беров обратился в поликлинику и был госпитализирован в 1-ю инфекционную больницу Москвы, но первые два теста на коронавирус оказались отрицательными. Мужчину лечили от бронхита. «Пациент изолирован в соответствующем отделении», — сообщал сайт Роспотребнадзора. Сам Давид Беров заявил, что, пока третья проверка на COVID-19 не дала положительный результат, он лежал в общей палате.

«Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест, от главного врача больницы», — написал он 2 марта в своем Instagram.

В посте Давид Беров пожаловался и на то, как госпитализировали его семью — по словам молодого человека, его родственников отвозили «до инфекционной больницы и закрывали в палате».

«Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат», — сообщил он.

В понедельник вечером мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте подтвердил госпитализацию 24 человек.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека: родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — сообщил глава столицы.

Незваный гость.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, новый случай заражения COVID-19 не меняет эпидемиологическую ситуацию в России.

— Это событие могло произойти и раньше, и позже. Создать систему, которая не допустит проникновения инфекции, невозможно, можно только снизить риски, — сказал он.

Кроме того, подчеркнул эксперт, опыт Италии и США показывает, что выявить первые случаи передачи коронавируса внутри страны удается не всегда.

— Все случаи, зарегистрированные в России, завозные. Можно предположить, что в стране есть люди, которые являются носителями вируса в легкой форме, но эпидемиологической ситуации они не изменят, — отметила в беседе с «Известиями» завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Мониторинг в России, по данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, основан на отслеживании случаев пневмонии.

— Провести тотальный скрининг всех прибывающих в страну технически невозможно, а пневмония — это то, что точно выплывает. Однако, когда это произойдет, число больных уже будет измеряться десятками, — сказал он.

Существует гипотетическая возможность передачи вируса большему количеству людей. Как ранее писали «Известия», ученые проанализировали структуру COVID-19 и выяснили, что он обладает особенной заразностью.

— Исследователи показали, что структура коронавируса несколько иная, — объясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Она очень близка к предыдущему коронавирусу, но с гораздо большей аффинностью (силой взаимодействия) к поверхностному рецептору. Как следствие, для инфицирования необходимо меньшее количество вируса. То есть он более контагиозный — более эффективно заражает.

Что же касается периода, в который вирус может быть заразным для окружающих, он мог начаться с первого дня итальянского путешествия Давида Берова. Если его отпуск начался примерно за неделю до прилета, то есть 16 февраля, то первые симптомы как раз выпадают на конец месяца, когда пациент и обратился за помощью.

— Вирус может никак не проявлять себя клинически в среднем две недели, а по последним данным, и до 27 дней с момента инфицирования, — рассказал «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов. — Это называется инкубационным периодом. В этот момент происходит размножение и накопление возбудителя в организме до количества, способного вызвать клинические проявления болезни.

Согласно проведенным исследованиям, в этот момент COVID-19 является заразным.

Ранее на территории России было зафиксировано пять заболевших новым коронавирусом: два гражданина КНР уже выздоровели, а три россиянина, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, госпитализированы в Казани.

На работу — с градусником.

После случаев заражения коронавирусом в Москве начали вводить повсеместные проверки. У всех, кто приезжает из Китая, Ирана и Южной Кореи, берут анализы на коронавирус. У пассажиров прочих международных рейсов измеряют температуру, и, если она повышена, также делают тест. Кроме того, проверяются и места, которые массово посещают китайцы и россияне, приехавшие из КНР до полного закрытия границ.

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении Сергея Собянина от 2 марта.

Работодателям рекомендовано измерять температуру сотрудников, а в детских садах и школах такая практика введена в обязательном порядке. В департаменте образования Москвы «Известиям» сообщили, что мера направлена против гриппа и ОРВИ — коронавирус пресс-служба ведомства не упомянула.

— Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в учебных заведениях теперь отменят выездные и массовые мероприятия и занятия в бассейнах.

— Уроки по разным предметам будут проходить в одном классе, учителя будут сами приходить к учащимся, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое, —- добавили в пресс-службе.

По словам председателя Единой независимой ассоциации педагогов Екатерины Морозовой, учеников в столичных школах и правда проверяют. Медики сами приходят в класс и меряют температуру у детей.

— В других регионах такие меры, насколько я знаю, пока не введены, однако они уже назрели, и, скорее всего, буквально на днях такая система заработает везде, —- сказала она «Известиям».

Подтвердила проверки и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Да, сегодня родители говорили, что ребятам меряют температуру. Мы поддерживаем это, очень важно контролировать ситуацию, — отметила она в разговоре с «Известиями».

По словам учителей из Татарстана, Новгородской области и Санкт-Петербурга, в их школах такие порядки пока не введены.

— Москва дает хороший пример того, как надо относиться к проблемам, —- заявил «Известиям» сенатор Валерий Рязанский, добавив, что необходимо ввести аналогичные меры в других российских регионах.

В Минпросвещения запрос «Известий» оставили без ответа.

Справка «Известий».

Утром 2 марта власти Китая заявили, что число зараженных COVID-19 возросло до 80 174 человек, 2915 больных скончались. По сведениям госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, среди заболевших 7110 пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом 44 519 человек были выписаны из больниц.

Счетчик китайского издания South China Morning Post вечером 2 марта сообщил о 90 181 случае по всему миру. 80 026 из них зарегистрированы на материковой территории Китая, 4335 — в Республике Корея, 2036 — в Италии, 1501 — в Иране. В понедельник в списке стран с выявленными инфицированными оказались Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Латвия и Тунис.

https://news.mail.ru/incident/40796136/?frommail=1