Праздник, который особенно дорог нам всем

В Озерском городском округе продолжается одна из самых трогательных и волнующих акций, приуроченных к 75-летию Великой Победы – вручение участникам войны юбилейных медалей.

3 марта памятные медали ветеранам вручали глава округа Евгений Щербаков и главный инженер ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Юлдашев.

Во дворец культуры «Маяк» на торжественное мероприятие были приглашены труженики тыла, малолетние узники фашизма, инвалиды и жители блокадного Ленинграда.

Следует отметить, что каждое торжественное награждение ветеранов сопровождают песни военных лет в живом исполнении. В каминной гостиной подготовлена подборка книг, посвящённых Великой Отечественной войне. В фойе демонстрируется видеопроекция фотографий разных лет с празднований 9 мая в Озерске. К этим мероприятиям особое отношение и уважение у всего коллектива Культурно-досугового центра, все службы стараются создать для ветеранов максимально комфортные условия.

3 марта памятные медали ветеранам вручали глава округа Евгений Щербаков, главный инженер ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

– Огромное спасибо вам, уважаемые ветераны, за Победу! Вы отстояли наше Отечество, подарили нам мирное небо над головой. Сегодня замечательный солнечный день, в этот день мы собрались, чтобы от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет, вручить юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – обратился к ветеранам Евгений Щербаков. – Мне непременно хотелось бы увидеть вас всех 9 мая, чтобы вместе отметить этот великий праздник.

Главный инженер ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Юлдашев в своём приветственном слове подчеркнул, что благодаря Победе в Великой Отечественной войне, через которую пришлось пройти старшему поколению, не было бы настоящего и будущего:

– Спустя всего три года после окончания войны в 1948 году вами был запущен первый реактор. Хочу заверить вас, что сегодня ваше дело по созданию обороноспособности страны мы продолжаем. Спасибо вам!

– Великая Отечественная война была справедливой и освободительной борьбой целого народа против общего врага. Каждый из вас, не считая сил и здоровья, внёс свой вклад в общее дело завоевания Великой Победы. Живите долго, будьте здоровы и активны, как можно дольше оставайтесь в рядах нашей ветеранской организации, – подчеркнул, обращаясь к участникам войны, Иван Гашев.

День вручения юбилейных медалей совпал с днём рождения одной из участниц торжественной встречи Тамары Дмитриевны Зуй. 3 марта ей исполнился 91 год. Юбилейную медаль Тамаре Дмитриевне вручил глава округа Евгений Щербаков, он пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет, всего самого доброго, всегда оставаться такой же жизнерадостной и красивой.

Следует отметить, что в год празднования 75-летия Победы главной задачей является забота о ветеранах. В настоящее время в округе проходят торжественные мероприятия, чествование ветеранов, которым предшествовала большая работа специалистов управления социальной защиты населения администрации.

В 2019 году были проведены обследования условий проживания ветеранов, участников Великой Отечественной войны, собрана информация о состоянии их здоровья, о том, какая им нужна помощь, кто из них может прийти и поучаствовать в торжественном мероприятии, и кого необходимо поздравить на дому. Дополнительно, накануне каждого мероприятия, информация уточняется, и, если ветерану нужна помощь социальных работников, они полностью осуществляют его сопровождение к месту проведения праздничных мероприятий.

Несмотря на то, что многие участники войны не могут присутствовать на церемониях, вручение юбилейных медалей на дому проходит также торжественно. От имени президента Российской Федерации ветеранов поздравляет глава округа.

3 марта Евгений Щербаков навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егоровича Сидоренко. Гостей Иван Егорович встречал вместе с супругой Анной Константиновной и дочерью. Иван Егорович начал свою трудовую деятельность с десяти лет, работал в совхозе в Саратовской области на элеваторе главным весовщиком. В ряды Советской Армии 16- летнего маленького и худенького юношу не взяли. В 1942 году он уехал в Кемеровскую область, где на военном заводе изготавливал пулемёты Дегтярёва до 1948 года. В 1948 году по рекомендации обкома Коммунистической партии Иван Егорович был направлен в Озерск. Работал на заводе №156 электромонтером. За трудовые заслуги награжден девятью медалями, в том числе: «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовое отличие». От имени президента РФ Евгений Щербаков вручил Ивану Егоровичу юбилейную медаль, а также от имени главы государства зачитал именное поздравление с 95-летием в адрес юбиляра.

В поздравительном адресе было сказано о том, что за плечами ветерана большая жизненная школа, тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженный труд по восстановлению страны из руин, сопричастность к судьбе Отечества. В поздравлении президента РФ также было особо отмечено, что старшее поколение великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее передаёт следующим поколениям. Евгений Щербаков пожелал ветерану здоровья, бодрости духа и благополучия.

В этот же день глава округа вручил юбилейную медаль Михаилу Алексеевичу Гусеву. Возраст Михаила Алексеевича почтенный – 101 год. Родился он в молодой Республике Советов, в 1918 году. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии. Служил два года в полку тяжелой артиллерии шофером. В ноябре 1945 года принял участие в войне с Японией. За героизм и мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За победу над Японией», медалью Жукова, «За боевые заслуги», «За отвагу». В нашем городе Михаил Алексеевич более 26 лет проработал в пожарной охране. Евгений Щербаков пожелал фронтовику крепкого здоровья, долгих лет жизни и обязательно встретить вместе 75- летний юбилей Великой Победы 9 мая.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42197/