Ночью в ряде районов Челябинской области подмораживало до минус 28 градусов, но тепло уже на пороге

Температура воздуха в Челябинской области минувшей ночью в отдельных районах опускалась до минус 28 градусов. Морозы продержатся несколько дней и уступят место весеннему теплу.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы столбик термометра опускался до отметки минус 15-22 градуса, в низинах подмораживало до минус 28 градусов.

По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится один-два дня, затем в регион придет весеннее тепло. Пока воздух будет прогреваться лишь до плюс шести градусов. Вполне вероятно, что во второй половине следующей недели зима вновь напомнит о себе легким морозцем. В конце второй декады марта, по долгосрочным прогнозам, может похолодать до минус 14-19 градусов.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/nochyu-v-ryade-rayonov-chelyabinskoy-oblasti-podmorazhivalo-do-minus-28