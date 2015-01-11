Подведены итоги конкурса «Педагог года — 2020»

Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжественное подведение итогов муниципального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства.

В этом году муниципальный этап конкурса «Педагог года» проводился по двум номинациям: «Самый классный классный» и «Педагог года в дошкольном образовании». Конкурсанты успешно прошли все профессиональные испытания, доказав себе и педагогическому сообществу, что являются знатоками своего дела.

5 марта на сцену ДТДиМ поднялись семь финалисток. Первым с приветственным словом к участницам конкурса и зрителям обратился глава округа Евгений Щербаков. Он подчеркнул, что в Озерском городском округе самые высокие стандарты образования, в этой сфере округ является одним из лучших в Челябинской области:

– Эти результаты были достигнуты, благодаря вам, уважаемые педагоги. Высокий уровень школьного и дошкольного образования – это одно из конкурентных преимуществ Озерского городского округа. Наши выпускники поступают в самые престижные ВУЗы страны, перед ними открыты все дороги. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы узнать имя лучшего педагога муниципального этапа этого года, но точно можно сказать, что проигравших в этом конкурсе нет. Спасибо вам за ваш труд!

Уважаемые женщины, поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта, желаю хорошего настроения, успехов во всём, чтобы и ваши дети, и ваши ученики вас только радовали.

В ходе мероприятия была отмечена важная и значимая дата, которую предстоит отметить округу в 2020 году – 75-летие атомной отрасли, без успешного развития которой, не было бы градообразующего предприятия и города. Кроме того, ФГУП «ПО «Маяк» на протяжении многих лет является главным социальным партнёром озерской системы образования. Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев в этот праздничный вечер также поднялся на сцену, чтобы поздравить педагогов с профессиональными достижениями:

– Сегодня в зале царит удивительная атмосфера радости и гармонии. Ваша большая заслуга в том, что вы растите умных и самостоятельных граждан, даёте им путёвку в жизнь, благодаря вам у ребят всё получается, им все удаётся. Педагог в жизни каждого человека – это всегда непререкаемый авторитет. И мы продолжаем преклоняться перед вами, спасибо большое, что вы есть. Накануне Международного женского дня желаю вам счастья, любви, всего самого наилучшего.

Следует отметить, что два года назад изменились сроки проведения областных этапов конкурса педагогического мастерства (областной этап конкурса проходит в марте и апреле), поэтому будут изменены сроки проведения и муниципального этапа. И в этом году конкурс не просто юбилейный, но и очень насыщенный событиями. В ноябре-декабре этого года снова пройдёт муниципальный этап конкурса «Педагог года» по другим номинациям. Озёрским учителям до конца 2020 года вновь представится возможность проявить себя. Но, а 5 марта на торжественном вечере аплодисменты и поздравления по праву звучали в адрес финалистов:

Номинация «Самый классный классный»:

Юлии Матюхиной, учитель химии и биологии школы №25.

Ольги Карачевой, учителя истории и обществознания школы №30.

Номинация «Педагог года в дошкольном образовании»:

Ольги Малышевой, учителя-логопеда детского сада № 53.

Рины Янтуриной, воспитателя детского сада № 51.

Натальи Волкопяловой, воспитателя детского сада «Родничок».

Расимы Завалищиной, воспитателя детского сада № 8.

Альбины Киткаевой, учителя-логопеда детского сада № 27.

– Конкурс «Педагог года» традиционно считается визитной карточкой талантливых, творческих, неординарных педагогов, и это действительно так, – обратилась к участницам конкурса начальник управления образования Любовь Горбунова. – Это соревнование в профессиональном мастерстве, в продвижении собственного наработанного опыта, общение с коллегами, но не только. Конкурс – эта точка отсчёта для дальнейшего развития и достижений. И наш нынешний конкурс доказал, что вы к этому готовы, молодцы!

Все финалистки муниципального этапа конкурса педагогического мастерства были отмечены дипломами призёров, многочисленными букетами цветов и подарками от социальных партнёров, участниц и всех женщин в зрительном зале поздравила также председатель городского комитета профсоюзов Людмила Барышникова. Кроме того, своих сотрудников поздравили руководители образовательных учреждений, в которых работают участницы конкурса, вручив им традиционный директорский букет. Любовь Горбунова особо отметила и поблагодарила образовательные учреждения на чьих площадках проводились конкурсные мероприятия, вручила руководителям благодарственные письма. В ходе торжественного мероприятия была отмечена каждая из участниц.

В номинации «Самый классный классный»:

Ольга Карачева – лучшее проведение классного часа,

Юлия Матюхина – лучшая организация диалога о воспитании.

В номинации «Педагог года в дошкольном образовании»:

Ольга Малышева – глубина, оригинальность и практическая ценность мастер-класса,

Рина Янтурина – художественный уровень изложения эссе,

Наталья Волкопялова – методическая компетентность в проведении педагогического мероприятия с детьми,

Расима Завалищина – оригинальность подачи творческой презентации,

Альбина Киткаева – умение взаимодействовать с широкой аудиторией.

По традиции победители муниципальных конкурсов представляют Озерский городской округ на аналогичных областных конкурсах. В 2020 году в город Сатка на областной конкурс учитель года поедет учитель английского языка школы №33 Светлана Лемберг – победитель конкурса «Педагог года -2019».

Победительницу муниципального этапа конкурса «Педагог года -2020» в номинации дошкольное образование назвала начальник управления образования Любовь Горбунова:

– В Снежинске представлять озерское дошкольное образование будет победитель – Ольга Малышева. В ближайшее время оргкомитет и конкурсная комиссия примут решение о том, кто же из конкурсантов будет представлять округ в номинации «Самый классный классный», который пройдет в Еткульском муниципальном районе.

В завершении праздничного вечера Любовь Горбунова пожелала своим коллегам радоваться жизни, улыбаться, оставаться отличными профессионалами, быть красивыми и обаятельными.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42232/