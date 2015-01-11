Сумасшедший март. Эксперты рассказали, как избежать весеннего обострения

В медицинских справочниках понятия «весенне обострение» нет, однако это собирательный термин, которым характеризуют внезапное появление неприятных симптомов вроде резких перепадов настроения, температуры, появления сонливости или подавленности.

Специалисты рассказали, почему это происходит именно весной и как бороться с плохим состоянием.

Именно в весенний период рекомендуется быть внимательными к своему состоянию, чтобы не допустить проблем со здоровьем, сообщает cheltv.ru. С наступлением весны увеличивается световой день, начинается солнечная активность, изменяется температура воздуха и случаются перепады атмосферного давления. Из-за этого в организме происходят изменения – ему не хватает витаминов, питательных элементов и энергии.

Кроме того, защита ослабевает, а у нервной системы повышается чувствительность. Все это вызывает гормональный сбой, уменьшение выработки мелатонина, проблемы со сном и перепады настроения.

Если проявляются такие симптомы, то это говорит о том, что организм адаптируется к новым условиям. Однако весной может обостриться и сезонная депрессия, которая отличается подавленным состоянием, потерей интереса ко всему, отсутствием концентрации.

Также в группе риска находятся люди с хроническими, в том числе психическими, заболеваниями, эмоционально неустойчивые. Это значит, что в марте могут обостриться такие болезни, как гайморит или цистит. Также именно весной можно столкнуться с эмоциональным выгоранием и даже биполярным расстройством.

Для того, чтобы избежать ухудшения состояния эксперты рекомендуют прежде всего наладить режим сна. Помимо этого, стоит как можно больше находиться на улице при дневном свете – организм посредством солнечных лучей получает необходимый ему витамин D.

Также, по словам специалистов, физическая активность и занятия спортом способны снизить стресс и повышать настроение.

Ну а если симптомы все-таки проявились и здоровье оставляет желать лучшего, то стоит обратиться к медикам – они подскажут, какой метод лечения будет самым эффективным для вас.

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