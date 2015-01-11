На Южном Урале проснулись клещи, от укусов пострадали 2 человека

В Челябинской области уже два человека пострадали от укусов клещей – специалисты говорят, что из-за теплой зимы сезон ожидается неблагополучным.

«Южный Урал является эндемичной территорией по клещевым инфекциям, что обусловлено постоянным присутствием в природных стациях иксодовых клещей, являющихся переносчиками энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в 2019 год от укусов клещей пострадало 17,8 тыс. человек, 23,9% из них – дети и подростки. Заболело клещевым энцефалитом 75 южноуральцев, боррелиозом – 105.

«За первую декаду марта 2020 года зарегистрировано двое пострадавших от укусов клещей. В связи с теплой зимой прогноз на предстоящий сезон неблагополучный», – уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что в регионе уже проводится массовая вакцинация населения. Необходимо сделать две прививки с интервалом 30 дней. Привитым ранее важно не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится каждые три года.

В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети трех-четырех лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2019 году, а также учащиеся 1-2 классов.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-prosnulis-kleschi-ot-ukusov-postradali-2-cheloveka_124846.html