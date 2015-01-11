Положительный результат. В Челябинске у трех человек выявлен коронавирус

В Челябинске коронавирус выявлен у трех человек. Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

«У троих жителей региона – условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы ждем подтверждения от федеральной лаборатории в Новосибирске. О результатах мы сообщим. Все трое – жители Челябинска, сейчас они в инфекционном стационаре под наблюдением врачей», – сказала первый заместитель губернатора Челябинской области.

В субботу, 21 марта, стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса на Южном Урале. Заболел житель Миасса, который вернулся в Челябинскую область из Испании.

Никаких признаков заболевания после возвращения из Европы у него не было. Информация о поездке поступила от миграционной службы, молодому человеку предложили сдать анализы, а после недомогания госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Миассе.

Все, кто контактировал с пациентом, также сдали анализы. Они дали отрицательный результат.

Специалисты установили также круг людей, с которыми контактировал больной, за ними наблюдают медики.

https://www.cheltv.ru/polozhitelnyj-rezultat/