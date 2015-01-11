В челябинских ТРК отключат wi-fi из-за коронавируса

В торгово-развлекательных центрах Челябинской области отключат бесплатный wi-fi, чтобы сократить приток школьников и студентов в здания.

Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, это поспособствует тому, что молодые люди будут сидеть дома и не станут нарушать карантин.

Напомним, в Челябинской области официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Еще у четырех человек болезнь под подозрением – результаты направили в Новосибирск.

Вспышка в Челябинске возникла, потому что приехавшие из-за границы люди не самоизолировались и не сообщили врачам о возвращении из-за рубежа. Так, один из заболевших контактировал с 60 челябинцами, они обследованы, у половины анализы отрицательные. Власти не исключают, что мужчина, заразивший сотрудницу, жену и дочь, может попасть под уголовную ответственность. У всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме.

https://dostup1.ru/society/V-chelyabinskih-TRK-otklyuchat-wi-fi-iz-za-koronavirusa_125046.html