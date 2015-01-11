В Озерске наказаны женщина и школьница за фейки о коронавирусе

В Озерске сотрудники полиции привлекли к ответственности двух местных жительниц за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 32-летняя женщина судом оштрафована на 30 тыс. рублей. Услышав в маршрутном такси разговор о Covid-19, она опубликовала эту информацию на своей странице в соцсети «под видом достоверного сообщения, создав тем самым угрозу общественной безопасности». По данному факту в отношении озерчанки был составлен протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. В настоящее время запись удалена.

Кроме того, 12-летняя школьница из этого же города предложила администратору одного из интернет-сообществ разместить сообщение о смерти человека от коронавируса, но получила отказ в связи с недостоверностью информации.

«Сотрудниками полиции получена информация о данном предложенном сообщении, проведена проверка, в ходе которой они опросили подростка. Девочке вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение установленных законодательством РФ требований», – говорится в сообщении. Стражи порядка провели профилактические беседы с девочкой и ее родителями.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-nakazany-zhenschina-i-shkolnitsa-za-feyki-o-koronaviruse_125142.html