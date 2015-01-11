2020-03-26YEKT20:07:00 | Новости Официально ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области «24» марта 2020 г. № 205 г. Озерск Челябинской области «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» Я, Главный государственный санитарный врач по Озѐрскому городскому округу Челябинской области, Будущев Э.Б., в связи с продолжающимся глобальным распространением в Российской Федерации, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Озерского городского округа Челябинской области, в соответствии со статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», «Комплексным планом организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Озерском городском округе Челябинской области», утвержденного Главой Озерского городского округа 06.02.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Главе Озерского городского округа: 1.1. Обеспечить работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся на территорию Озерского городского округа Челябинской области из зарубежных поездок, с целью передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации. Информировать население Озерского городского округа о работе «горячей линии». 1.2. Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Озерского городского округа Челябинской области из зарубежных поездок, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Российской Федерации. 1.3. При организации изоляции обеспечить еѐ осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора. 1.4. Организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информации в Межрегиональное управление №71 ФМБА России. 1.5. Организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции. 1.6. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, по возможности обеспечить переход на дистанционное обучение. 1.7. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в государственных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. 1.8. Провести работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по обеспечению выполнения рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по: - обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) во всех помещениях в течение дня; - использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; - наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников; - ограничению зарубежных командировок; - использованию аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности). 1.9. Ограничить проведение массовых мероприятий. 1.10. Организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60-ти лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также по доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями. 2. Работодателям, юридическим лицам и предпринимателям всех форм собственности: 2.1. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, а также контроль самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении. 2.2. Организовать работу по предоставлению информации о сотрудниках, прибывших на территорию Российской Федерации из других стран в Межрегиональное управление № 71 ФМБА России. 2.3. Обеспечивать информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. 2.4. Обеспечивать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особе внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 2.5. Обеспечивать регулярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 2.6. Обеспечить усиление гигиенических мер и создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, запас одноразовых масок для профилактики распространения коронавируса. 3. Лицам, прибывшим на территорию Озерского городского округа Челябинской области из зарубежных поездок: 3.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в Озерском городском округе по телефону 002. 3.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии в ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России. 3.3. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. 4. Главному врачу ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России: 4.1. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, немедленную госпитализацию при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц. 4.2. Ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с предоставлением информации в Межрегиональное управление №71 ФМБА России. 4.3. Выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции. 4.4. Соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских осмотров. 5. Постановление вступаем в сиду с 25 марта 2020 и до собого распоряжения. 6. Контроль данного постановления оставляю за собой. http://mru71.fmbaros.ru/upload/iblock/dff/Postanovlenie-Gl.-vracha-OGO-205.pdf norma 2020-03-26YEKT20:07:00 Нашли ошибку? 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