Давно такого не было. Синоптики рассказали о погоде на Урале с апреля по сентябрь

Росгидромет составил прогноз погоды на весну-осень 2020 года. По предварительным данным, на большей территории страны в апреле-сентябре ожидается более высокая температура, чем в последние несколько лет. Челябинская область – не исключение.

В апреле в Челябинской области температура воздуха ожидается выше нормы, как и в целом на Урале. Май будет обычным. По многолетним наблюдения, в апреле Челябинске столбики термометров в среднем показывают около 4,3 °С, а в мае – 12,5 °С.

Лето

Июнь, по прогнозам, на Южном Урале будет дождливым, но температура воздуха чаще будет все-таки выше нормы.

Июль ожидается прохладным и сухим. В августе сюрпризов скорее всего не будет. В предыдущие годы в Челябинской области в июне среднемесячная температура составляла +16,3 °С, в июле – +18,8 °С, а в августе – +15,7 °С.

Осень

Осень на Южном Урале пройдет спокойно. Ни сильных дождей, ни аномальной жары синоптики пока не прогнозируют. Обычно среднемесячная температура в сентябре в Челябинске колеблется в пределах + 10,8 °С.

https://www.cheltv.ru/davno-takogo-ne-bylo/