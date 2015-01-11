Когда закончится коронавирус. Эксперты со всего мира озвучили прогнозы

В мире продолжается пандемия нового коронавируса. Тем временем ученые строят прогнозы о том, насколько долгой она будет. При этом данные специалистов из разных стран значительно отличаются друг от друга.

Так, согласно версии главы экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшаня, инфекция продолжит достаточно активно распространяться по меньшей мере до начала лета. Гораздо менее оптимистичен его соотечественник и коллега, один из ведущих вирусологов Поднебесной и руководитель Шанхайской экспертной группы по коронавирусу Чжан Вэньхун. По его словам, на окончательную победу над заболеванием стоит рассчитывать не раньше, чем через один-два года.

“Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить. Но трудно даже представить, что это возможно”, – приводит “Интерфакс” слова Чжан Веньхуна во время видеоконференции в Дюссельдорфе.

Впрочем, эксперты в Европе менее радикальны в оценках. Так, в частности, по данным британской службы общественного здравоохранения, опубликованных в издании The Guardian, пик эпидемии эта страна пройдет через три месяца, но окончится она лишь весной следующего года.

При этом все больше специалистов говорят о возможной второй волне заражения. Как заявил в интервью британской газете The Times директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины микробиолог Питер Пиот, она может наступить осенью, приблизительно в ноябре.

Также большинство ученых сходится во мнении, что единственным эффективным способом, который может ускорить окончание пандемии, является разработка вакцины против коронавируса. Однако ее создание – весьма длительный процесс. Как рассказал Reuters микробиолог Ричард Хатчетт, возглавляющий одну из групп по созданию препарата против COVID-19, на это потребуется как минимум еще около года или даже полутора. За это время, по оценке директора Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета Марка Липсича, заразиться могут от 20 % до 60 % населения планеты. Однако общая смертность не превысит 1 %.

Говоря же о том, как ситуация будет развиваться внутри России, то специалист Минздрава по инфекционным болезням считает, что заболеваемость в нашей стране не пойдет ни по китайскому, ни по итальянскому сценарию. По ее мнению, преодолеть пик, если ориентироваться на опыт Поднебесной, можно в течение ближайших 100 дней, однако в целом точные прогнозы пока преждевременны.

В то же время многие ученые уверены: на активность вируса существенно повлияет смена времени года. Скорость его распространения, по расчетам главного эпидемиолога России Николая Брико, значительно снизится с приходом стабильных плюсовых температур в апреле-мае и может почти совсем сойти на нет летом.

Напомним, по последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России за сутки выросло до 840. В Челябинской области восемь подтвержденных случаев, еще у трех человек тесты показали условно положительный результат. Их анализы отправлены на проверку.

Добавим, что 25 марта Президент России выступил с телеобращением, в ходе которого озвучил дополнительные меры по борьбе с заболеванием и поддержке экономики в сложившихся обстоятельствах.

“Обращаюсь ко всем гражданам: давайте не будем полагаться на русское “авось”. Это может коснуться каждого. Важно соблюдать все рекомендации. Самое безопасное сейчас – побыть дома”, – подчеркнул Владимир Путин.

Как заявил глава государства, следующая неделя объявлена в стране нерабочей, ряд социальных выплат будет увеличен и ускорен, а малый и средний бизнес получит более мягкие условия кредитования и уплаты налогов.

Кроме того, сегодня Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества также выразил надежду на то, что выйти из сложившейся с заболеваемостью ситуации удастся даже менее, чем за три месяца.

Дополнительные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, по распоряжению губернатора Алексея Текслера,были приняты и в Челябинской области. Временно приостановлены занятия в школах и техникумах, закрыты развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, бары, рестораны, кафе. Также отменены и выездные регистрации браков. Особое внимание уделено южноуральцам старше 65 лет, находящимся в группе риска: их призвали оставаться дома, в случае необходимости социальными службами для них будет организована доставка продуктов.

https://www.cheltv.ru/kogda-zakonchitsya-koronavirus/