2020-03-27YEKT12:47:00 | Новости Официально ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Озерску от 26 марта 2020 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области «26» марта 2020 г. № 213 г. Озерск Челябинской области «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019» Я, Главный государственный санитарный врач по Озѐрскому городскому округу Челябинской области, Будущев Э.Б., в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 в Российской Федерации и во исполнение поручений рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, в соответствии со статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134), Приказом руководителя Федерального медико-биологического агентства от 25.03.2020 г. № 71 «О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции», «Комплексным планом организационных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, в Озерском городском округе Челябинской области», утвержденного Главой Озерского городского округа 06.02.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ: .................................................................................................................. 1.2.2. Обязать граждан: 1.2.2.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест): - сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по телефону горячей линии «002»; - при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; - соблюдать Постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области о нахождении в режиме изоляции на дому. 1.2.2.2. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента контакта с указанными лицами. 1.2.3.С 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему Постановлению: 1.2.3.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения. 1.2.3.2. Главному врачу ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России, обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, в соответствии с пунктом 1.2.3.1 настоящего Постановления. 1.2.3.3. Службам социальной защиты Озерского городского округа обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2.3.1 настоящего Постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно. 1.2.4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Озерского городского округа: 1.2.4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 1.2.4.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. 1.2.4.3. Незамедлительно представлять на горячую линию «002», а так же в Межрегиональное управление №71 ФМБА России, ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций. 1.2.4.4. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 1.2.4.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 1.2.2.1 и абзаце первом пункта 1.2.3.1 настоящего Постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области об изоляции. 1.2.4.6. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2.3.1 настоящего приказа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 2. Постановление вступает в силу с 26 марта 2020 г. и до особого распоряжения. 3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой. Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Челябинской области Э.Б.Будущев Приложение к Постановлению от 26 марта 2020 г. № 213 Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 2. Болезни органов дыхания из числа: 2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47. 3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9. 4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5. 6. Новообразования из числа 2: 6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97. 6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. ИСТОЧНИК: http://mru71.fmbaros.ru/upload/iblock/125/Postanovlenie-Glavnogo-sanitarnogo-vracha-_-213-ot-26-03-2020.pdf norma 2020-03-27YEKT12:47:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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