Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно носить медицинские маски

Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски.

Специалисты отмечают, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. «В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной», – говорится в сообщении.

Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее выбрасывают. «В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Врачи напоминают, что маски в первую очередь предназначены для тех, кто уже заболел. Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, поскольку именно в ней могут быть вирусы.

В ведомстве добавили, что маски эффективны, только если человек также избегает контактов, часто моет руки, дезинфицирует окружающие предметы. Маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzordalrekomendatsii-kak-pravilno-nosit-meditsinskie-maski_125274.html