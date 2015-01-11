Оперштаб удалил информацию о режиме самоизоляции в Москве до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве изменил информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, сообщив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".

Ранее оперативный штаб опубликовал ответы на вопросы по новым дополнительным ограничительным мерам, введенным в городе в воскресенье. Отмечалось, что режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля.

Позднее штаб изменил информацию в посте и сообщил, что режим самоизоляции будет действовать в "ближайшее время".

"Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома", - говорится в обновленном ответе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта.

https://ria.ru/20200330/1569366494.html