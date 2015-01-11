Коронавирус сегодня. Диагноз подтвердили у 31 южноуральца

Число южноуральцев, у которых подтвердился коронавирус, вновь выросло. COVID-19 обнаружили еще у четырех человек.

Об этом сегодня, 6 апреля, на утреннем брифинге заявил губернатор Алексей Текслер. Таким образом, общее количество заболевших в Челябинской области возросло до 31. Также глава региона рассказал о том, что у всех заболевших заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, на прошлой неделе в регионе был введен режим всеобщей самоизоляции: южноуральцы могут покидать дома лишь в случаях исключительной необходимости, например, чтобы отправиться на работу, в близлежащий магазин или аптеку, выбросить мусор, выгуливать домашних питомцев (но лишь в пределах 100 метров от дома), а также, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью.

Как пояснил Алексей Текслер, с начала этого режима есть 13 дел о нарушении самоизоляции. Личный состав патрулирующих улицы полицейских увеличен на 50 %. В некоторых местах, по словам губернатора, где режим соблюдается плохо, организованы дополнительные патрули.

Тем южноуральцам, которые потеряли работу из-за случившегося, будет выплачиваться по 15 тыс. рублей с учетом федерального пособия по безработице. Выплаты должны начаться уже на этой неделе.

Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске прекратили работу международных рейсов, ЗАГСы временно перестали оформлять и расторгать браки. В то же время, по решению главы государства, по всей стране был продлен режим нерабочих дней, он будет действовать до конца апреля.

https://www.cheltv.ru/koronavirus-segodnya-diagnoz/