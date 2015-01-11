В Снежинск ограничили въезд из-за коронавируса

Въезд в Снежинск ограничили в условиях режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с распространением коронавируса.

Соответствующее решение подписали глава города Игорь Сапрыкин и руководитель снежинского ядерного центра Михаил Железнов.

Аннулированы ранее выданные разовые пропуска на въезд в город. Заехать в Снежинск могут только те люди, которые обеспечивают жизнедеятельность территории и ядерного центра. Въезд разрешен для граждан, проживающих в контролируемой зоне «Б», имеющих пропуск и паспорт.+

Чтобы получить выезд из города, нужно обосновать важность поездки и также подать заявку на имя главы города.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinsk-ogranichili-vezd-iz-za-koronavirusa_125460.html