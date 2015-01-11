В Челябинской области каникулы школьникам сокращать не будут

Министерство образования и науки Челябинской области не рассматривает варианты сокращения каникул у школьников, несмотря на два периода карантина в этом учебном году и новый для всех режим дистанционного обучения.

Информация о возможном сокращении летних каникул обсуждается в социальных сетях.

«Такой фантастический вариант на сегодня даже не рассматривается», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава минобра региона Александр Кузнецов.

По его словам, на сегодня у министерства нет опасений, что при дистанционном режиме обучения у школьников области появятся пробелы в знаниях. «То, что не успеем, наверстаем в сентябре 2020 года. А сейчас все силы брошены на обучение выпускников девятых и одиннадцатых классов и подготовки к итоговой аттестации», - уточнил министр.

Некоторые родители обсуждают вариант возвращения хотя бы свободного посещения в школах, чтобы уже перестать делать с ребенком классное и домашнее задание, объяснять ему новые темы. Внутренних резервов на домашний режим обучения хватает не у родителей.

«Я могу понять родителей (как родитель в прошлом, сейчас дети совершеннолетние). Это непросто, когда ребенок постоянно перед глазами, да еще и со своим учебными проблемами, в которых родитель не очень хорошо разбирается, а еще и технические проблемы, с интернетом, компьютером, учебными платформами. Но давайте вместе переживем эти проблемы и научимся работать в таких условиях, и ученики, и учителя, и родители. Для всех для нас это определенный вызов», - подчеркнул Александр Кузнецов.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-kanikuly-shkolnikam-sokrashchat-ne-budut