В этом году Пасха пройдёт в особых условиях из-за распространения инфекции COVID-19

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции прихожанам рекомендуется воздержаться от посещения храмов в предпасхальные и пасхальные дни, пока не будут сняты введенные ограничения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратились ко всем православным соотечественникам с просьбой совершать молитву дома. Священнослужители будут приходить в храмы и совершать богослужения.

В озерском храме Покрова Пресвятой Богородицы сообщили, что намерены поступать в соответствии с посланием Патриарха Московского и всея Руси и обращением митрополита Челябинского и Миасского Григория.

Обращение митрополита Челябинского и Миасского Григория ко всем жителям Южного Урала в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Дорогие братья и сёстры!

В дни бед и испытаний православные христиане стремятся теснее сплотиться вокруг Церкви. Так было всегда, так происходит и сейчас. Мы видим, как, пытаясь по-христиански осмыслить происходящее, люди задают множество вопросов нашим священнослужителям, организуют взаимопомощь, активно посещают православные интернет-площадки.

Это вполне естественно, однако ситуация такова, что наша православная вера, наш патриотизм, наша любовь к людям и наше стремление к духовному единению должны сегодня выразиться в тщательной самоизоляции, в сведении к минимуму прямых контактов с окружающими людьми для предотвращения еще большего распространения коронавирусной инфекции.

В минувшее воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем нашим православным соотечественникам с просьбой воздержаться от посещения храмов в период эпидемии и совершать молитву дома. Прошу всех вас, дорогие южноуральцы, прихожане наших храмов, последовать этому призыву нашего духовного отца и Предстоятеля нашей Церкви. Священнослужители будут приходить в храмы и совершать богослужения, но вам, дорогие братья и сестры, надлежит явить смирение и послушание и молиться в эти дни дома.

Напомню, само слово «литургия» в переводе с греческого означает «общее дело». И сейчас наше общее дело заключается в том, чтобы в максимально возможной степени остановить распространение инфекции.

К сожалению, порой приходится сталкиваться с недооценкой нависшей над нами угрозы. Кое-кто даже полагает, что совершает подвиг веры, пренебрегая мерами, которые могут предотвратить опасность. Дорогие мои! Думать, будто мы, православные христиане, неуязвимы для вируса, просто безрассудно. В российской истории было немало эпидемий, и болезнь не щадила никого – страдали праведные и неправедные, умирали миряне, монахи, священники.

Инфекция еще будет распространяться, но наша задача заключается в том, чтобы не допустить резкого лавинообразного нарастания числа заболевших. Решить эту задачу мы можем только сообща!

Разумеется, никто вас не призывает к духовной расслабленности. Ведь сейчас Великий пост. Оставаясь дома, больше молитесь, увеличив свое обычное молитвенное правило, не забывайте читать молитву от распространения «вредоносного поветрия», недавно утвержденную Святейшим Патриархом. Изучайте Священное Писание и толкования на него. Читайте душеполезную литературу. Если вы все-таки вынуждены выходить из дома, избегайте людных мест, надевайте медицинскую маску, чаще мойте руки, следуйте всем рекомендациям врачей и гражданских властей.

Призываю всех вас усердно молиться об исцелении всех заболевших, о врачах, о наших ученых, которые изучают новый вирус и разрабатывают методы лечения. Прошу вас также молиться за духовенство, певчих и церковных служащих, которые приходят в храмы, чтобы совершались богослужения, возносилась к Богу молитва за Отечество и за весь мир.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42625/