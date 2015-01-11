Озерские учреждения культуры продолжают работать в онлайн-формате

Ограничения из-за угрозы распространения коронавируса не стали причиной полной отмены культурных мероприятий. Они, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, «поменяли прописку и переходят в онлайн».

Озерские учреждения культуры успешно демонстрируют опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: записи спектаклей, онлайн-интервью, мастер-классы, прямые эфиры.

Театр драмы и комедии «Наш дом» продолжает цикл «Культурное зарЯжение», где артисты занимаются физической культурой и одновременно заряжают аудиторию позитивом.

Кроме того, «Наш дом» предлагает к просмотру видеозаписи спектаклей, поставленных в разные годы.

Страница театра «Наш дом» «Вконтакте»: https://vk.com/teatr_ozersk

На Инстаграм-площадке театра состоялось два прямых эфира с актерами Сергеем Ахлюстиным и Вохобжоном Азимовым. Участники онлайн-интервью «Открытый карантин» имели возможность задать свои вопросы и ближе познакомиться с любимыми артистами. Практика общения с актерами в прямом эфире продолжится. Аккаунт театра «Наш дом» в Инстаграме teatrnashdom_ozersk.

Озерский театр кукол «Золотой петушок» на своей странице «Вконтакте» ведет активную творческую жизнь: зрители знакомятся с необычной театральной азбукой, по вечерам встречаются онлайн с куклами и актерами театра кукол Дмитрием и Светланой Ерохиными, участвуют в викторинах и мастер-классах, смотрят мини-интервью с артистами.

Анонс на неделю онлайн-мероприятий театра кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz?w=wall-9425187_15013

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42646/