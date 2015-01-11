Работники малых и средних предприятий получат по 12 тыс. рублей

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о новых мерах поддержки для бизнеса – малые и средние предприятия получат по 12 тыс. рублей в расчете на одного работника.

По словам главы государства, в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, следует включить торговлю непродовольственными товарами.

Малые и средние компании получат прямую безвозмездную помощь от государства в расчете 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Требование к компаниям – максимальное сохранение занятости, не менее 90% по данным на 1 апреля. Деньги можно будет направить в том числе на выплату зарплат в апреле-мае.

Кроме того, в бюджеты субъектов Федерации будет направлено 200 млрд рублей для поддержки устойчивости и сбалансированности.

Авиакомпании получат 23 млрд рублей.

https://dostup1.ru/society/Rabotniki-malyh-i-srednih-predpriyatiy-poluchat-po-12-tys-rubley_125752.html