Горим. Первые лесные пожары тушат на Южном Урале

6 лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки в Челябинской области. Общая площадь возгораний составила 42 гектара.

Возгорания произошли на территории Красноармейского, Октябрьского и Увельского лесничеств. Еще один пожар уничтожил 3 садовых постройки вблизи поселка Потанино, расположенного на окраине Копейска.

Специалисты предупреждают, что непотушенная сигарета или костер в лесу могут стать причиной большой трагедии. Сотрудники МЧС проводят разъяснительные беседы с жителями населенных пунктов, граничащих с лесными массивами.

Угроза воспламенения возрастает так же из-за погодных условий. Так, по данным Гидрометцентра на крайнем юге Челябинской области прогнозируется высокая пожарная опасность. Сегодня, например, температура воздуха в регионе прогреется до +14°С, порывы ветра при этом достигнут 16 метров в секунду.

Особый противопожарный режим в области пока не объявлен. Сотрудники МЧС просят, если вы стали свидетелем происшествия или попали в беду, нужно немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

Напомним, штраф для поджигателей за халатное и безрассудное отношение составляет до 4 тысячи рублей. Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей – могут привести к уголовной ответственности и лишению свободы на срок до 1 года.

https://www.cheltv.ru/gorim-pervye-lesnye-pozhary/