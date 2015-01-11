Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Днем 18 апреля 2020 на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (7-8 баллов по шкале Бофорта, что соответствует очень крепкому ветру и буре).

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров.