В Озерском городском округе до 30 апреля продлен режим повышенной готовности

На 17 апреля в округе заболевших коронавирусной инфекцией и носителей COVID-19 не выявлено. На домашнем карантине находится 3 человека, снято с карантинного учета 347 жителей Озерска.

Согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 16.02.2020 № 239-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области» от 18.03. 2020 № 146-рп граждане, прибывающие на территорию Челябинской области должны из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции по месту жительства или месту пребывания. Прибывшие на территорию Озерского городского округа должны сообщить о себе по круглосуточному телефону 002.

При появлении респираторных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом по телефону.

Напомним, нарушение санитарных правил при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период ввода ограничительных мероприятий повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Информация о режиме работы образовательных организаций с 19 апреля.

В связи с продлением режима повышенной готовности с 19.04.2020 по 30.04.2020 работа общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования округа продолжает осуществляться в прежнем режиме:

- школы и учреждения дополнительного образования продолжают обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий;

- в детских садах работают только дежурные группы. Они организованы для тех детей, оба родителя которых работают в этот период.

Если количество одновременно работающих родителей будет увеличиваться, соответственно, будут открываться и дополнительные группы.

Родителям необходимо обратиться к заведующему детского сада, который посещает ребенок, предоставить копию справок работодателя, написать заявление, и вопрос с устройством ребенка будет решен.

Телефоны «горячей линии» в рабочие дни также продолжают работать:

Управление образования администрации Озерского городского округа:

- 28169 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления;

- 72456 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

- 41994 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

Родители, педагоги, школьники могут получить ответы на вопросы, касающиеся организации дистанционного обучения в конкретной школе, потребности в компьютерном оборудовании, работы детских садов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42672/