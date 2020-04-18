COVID-19 зафиксирован в 16 территориях Челябинской области

Новые случаи заболевания коронавируса выявлены в Уйском районе и Верхнем Уфалее – всего в регионе подтвержден 71 случай COVID-19 в 16 территориях.

Больше всего случаев зафиксировано в Челябинске (32) и Магнитогорске (11).

В Верхнем Уфалее 1 случай заболевания, Златоусте – 1, Миассе – 2, Сосновском – 1, Уйском – 1, Чебаркульском – 1, Ашинском – 2, Брединском – 4, Верхнеуральском – 2, Красноармейском – 1, Кизильском – 7 – районах, Копейске – 1, Коркино – 1 и Снежинске – 3.

На госпитализации остается 38 человек (Челябинск – 15, Кизильский район – 2, Магнитогорск – 7, Бреды – 1, Верхний Уфалей – 1, Миасс – 1, Ашинский район – 2, Сосновский район – 1, Снежинск – 3, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 1, Уйский район – 1, Чебаркульский район – 1).+

Из подтвержденных пациентов 33 человека выздоровели и выписались из больниц.

https://dostup1.ru/society/COVID-19-zafixirovan-v-16-territoriyah-Chelyabinskoy-oblasti_125825.html