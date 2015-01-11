В Челябинской области соцработники получат по 10 тыс. рублей

Работники социальных служб Челябинской области, которые помогают пожилым южноуральцам в режиме самоизоляции, по решению губернатора Алексея Текслера, получат единовременную стимулирующую надбавку 10 тыс. рублей.

По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, речь идет о 3 200 сотрудниках отделений Комплексных центров: тех, кто доставляет продукты питания, медикаменты и оказывает другие услуги. Тех, кто продолжает обслуживать на дому граждан старшего поколения в условиях дополнительной нагрузки, а также тех, кто задействован в работе телефонов круглосуточной «горячей линии» по оказанию помощи гражданам.

Сотрудники приняли более 58 тыс. звонков на телефоны «горячей линии». Из них более 21 тыс. звонков сделаны для подачи заявки на доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. Сотрудники системы соцзащиты населения выполнили 21 157 заявок, 596 заявок отработали волонтеры.

«Мы понимаем, насколько серьезная нагрузка идет на сотрудников системы соцзащиты населения: это не только работники, которые обеспечивают режим самоизоляции, но и сотрудники управлений социальной защиты населения, которые в усиленном режиме готовят все необходимые документы по единовременной выплате, ранее анонсированной губернатором Челябинской области. В ближайшее время мы примем все необходимые документы, чтобы как можно более оперативно обеспечить выплату», – добавила Ирина Буторина.

Напомним, в Челябинской области одинокие мамы и многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в связи с коронавирусом, получат единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей. На пособие также могут рассчитывать люди, чей доход ниже прожиточного минимума. В Челябинской области такое пособие могут получить 50 тыс. семей.

С мая также начнется выплата федерального пособия 5 330 рублей на детей в возрасте от трех до семи лет в случае, если доходы семьи ниже прожиточного минимума.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-sotsrabotniki-poluchat-po-10-tys-rubley_125868.html