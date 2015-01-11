В Челябинской области презентовали систему пропусков, которую планируют ввести в регионе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Мы готовы к введению новых ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью. Один из вариантов – это информационная система электронных пропусков. Цифровой пропуск будет состоять из пин-кода – это 11 цифр. Пропуск будет выдаваться бесплатно», – подчеркнул Мамин.

Вход в систему будет осуществляться через ЕСИА. Такая же авторизация проводится на портале госуслуг. В Челябинской области учетные записи на портале имеют 2,7 млн человек. Тем, у кого нет записи, нужно будет ее завести. Для тех, у кого нет интернета, рассматривается вариант получения пропуска через колл-центр по телефону.

При получении пропуска нужно будет ответить на два вопроса: «Есть ли у вас симптомы заболевания, были ли вы за границей в последние 14 дней», а также выбрать способ перемещения – «Личный или общественный транспорт, такси». Узнать пин-код можно в личном кабинете или проверив свою электронную почту.

ЦЕЛИ ПОЕЗДОК

Предусмотрена выдача пропуска на четыре основные цели. Пропуска вводятся для тех, кто перемещается на транспорте. Пешеходам пропуск не нужен. Однако необходима справка от работодателя, если на работу человек добирается пешком.

1.Работа – пропуск выдается один раз и до окончания режима самоизоляции. Ведутся переговоры с крупными работодателями, им предлагается самостоятельно генерировать пин-коды сразу списком, чтобы снизить нагрузку на систему.

Сейчас перемещение граждан в условиях самоизоляции возможно со справкой с работы. В ней должна содержаться следующая информации: ФИО, ИНН, название организации, вид ее деятельности и характер работы (например, разъездной). При перемещении на личном автомобиле нужно указать госномер машины. Утечка персональных данных исключена.

2. Поликлиники и больницы – пропуск будет выдаваться один раз в день, срок его действия – 8 часов.

3. Смена самоизоляции – вводится, в первую очередь, для садоводов. Получить такой пропуск можно будет два раза в неделю, срок его действия составляет 3 часа.

4. Личные цели – получить такой пропуск можно будет три раза в неделю, срок действия – 3 часа.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК

Пропуска будут выдаваться гражданам РФ старше 14 лет. Предполагается, что дети будут перемещаться в сопровождении взрослых. Для граждан других государств будет реализована возможность получения пропусков через колл-центр.

Получать пропуск не нужно будет в экстренных случаях – при перемещении на машине скорой помощи, по повесткам из правоохранительных органов, при перемещении с вокзала или из аэропорта.

Вводится категория сопровождающего – это тот, кто находится за рулем автомобиля, но при этом лимит поездок у него не уменьшается. Например, это супруг, который отвозит жену на работу. Для получения пропуска на сопровождающего нужно указать его ФИО и свой пин-код.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ПОЛУЧЕНИИ ПРОПУСКА

В получении пропуска могут отказать, если человек получил постановление Роспотребнадзора о карантине или в случае наличия у него симптомов болезни. Также пропуск не выдается, если срок действия предыдущего пин-кода еще не истек.

При введении цифровых пропусков необходимо иметь с собой паспорт и пин-код.

Виктор Мамин подчеркнул, что система электронных пропусков будет вводиться при большом количестве зараженных. Ситуация ежедневно отслеживается оперативным штабом. Конкретных сроков введения пока нет.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Челябинской области достигло 173 – за минувшие сутки подтверждено 57 новых случаев. Среди новых случаев 44 дал Златоусте, где очаг коронавирусной инфекции выявлен в одном из корпусов горбольницы № 1.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-prezentovali-sistemu-propuskov_125953.html