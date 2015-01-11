Работникам оборонного завода в Трехгорном запретили выезжать из города

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Челябинской области работникам Приборостроительного завода в Трехгорном (ПСЗ, входит в структуру Росатома) временно приостановили выдачу разрешений на выезд из города без уважительной причины.

Сообщение об этом появилось в группе ПСЗ в соцсетях. К уважительным причинам относятся выезд для получения медицинской помощи, погребение на кладбище, другие неотложные ситуации по согласованию с руководством завода. Выданные раннее заявления отзываются, за исключением выданных по уважительным причинам.

Работники завода, у которых нет справки с указанием уважительной причины через КПП пропускаться не будут. Работников предприятия просят с пониманием отнестись к ограничениям. С понедельника, 27 апреля, планируется разрешить выезд на садовые участки.

Напомним, в Трехгорном зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Вирус в город завез онкобольной, который приехал после лечения из Москвы. Позже он заразил свою жену. У мужчины четвертая стадия онкозаболевания.

https://dostup1.ru/society/Rabotnikam-oboronnogo-zavoda-v-Trehgornom-zapretili-vyezzhat-iz-goroda_125984.html