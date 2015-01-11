В Озерске убедились в готовности медиков к борьбе с коронавирусом

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков посетил инфекционное отделение КБ № 71 ФМБА России в рамках рабочего визита. Главный врач Клинической больницы Евгений Фомин подтвердил, что на 24 апреля больные и носители коронавирусной инфекцией в округе отсутствуют. Как бы ни развивались события, озерские медики готовы к приему пациентов с COVID-19, если таковые появятся в Озерске.

Евгений Щербаков лично убедился, что инфекционный корпус больницы полностью перепрофилирован для работы с коронавирусной инфекцией, территория огорожена, в случае необходимости будет введен пропускной режим, ограничены въезд и вход. Разработан порядок маршрутизации санитарного транспорта, который будет възжать на территорию корпуса, оборудована площадка для проведения дезинфекции автомобилей. Внутри корпуса, который является абсолютно автономным, распределены фильтр-зоны. Каждый фильтр выполняет свою функцию: в один поступает пациент, к другому подвозится пища, к третьему – медикаменты, из четвертого вывозится грязное белье.

- Пациента привозят фактически со стороны улицы, он сразу непосредственно поступает в больничный бокс. Персонал с пациентом не контактирует, пока не переоденется в специальные костюмы: поступившие с внебольничной пневмонией рассматриваются как потенциально больные коронавирусом. Поэтому при поступлении у таких больных сразу берут анализы, которые готовятся в течение суток. Если у человека не подтверждается коронавирус, мы его переводим в пульмонологию или в другие палаты инфекционной больницы, - поясняет Евгений Фомин. – На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе спокойная: уровень заболеваемости ОРВИ снизился в два раза по сравнению с прошлой неделей. Это ниже эпидемического порога. В детском отделении находится 1 ребенок с пневмонией, состояние его удовлетворительное, в пульмонологическом отделении – 5 взрослых. У всех пациентов коронавирус отсутствует.

Как отметил главврач Клинической больницы, медики готовы к приему больных инфекцией нового типа. Развернуто 75 коек. Проверены и подключены аппараты искусственной вентиляции легких, реаниматологи готовы оказывать помощь. С участием специалистов ФГУП «ПО «Маяк» к больничным койкам подведен кислород, чтобы можно было оперативно помогать больным с легочной недостаточностью. Подготовлены так называемые «чистые» и «грязные» зоны, санпропускник для медицинского персонала.

Медперсонал инфекционного корпуса в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами – антибиотиками, противовирусными, а также дезинфицирующими средствами. Более 70% сотрудников Клинической больницы № 71 прошли обучение по работе с covid-инфицированными пациентами: с ними проведены теоретические и практические занятия. Кроме того, в подразделениях медучреждения персонал прошел тренинги с вводом «мнимого больного»: например, по условиям задания, условный статист прибывает в поликлинику или в приемный покой. Таким образом во время тренинга проверяются и отрабатываются все действия и навыки персонала.

Медики продемонстрировали защитные костюмы, в которых планируется работать с больными COVID-19. Вариантов костюмов два: одни - классические противочумные - предназначены для работы с особо опасной инфекцией, другие - облегченные, дополнены респиратором и очками.

В Клинической больнице по назначению медиков проводится компьютерная томография легких. Пока работает один аппарат-томограф, в течение месяца смонтируют и установят еще один, новый. В отделении, где находится аппарат КТ, также оборудовано изолированное помещение для инфицированных коронавирусом.

Главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин во время встречи ответил на вопрос, который часто задают жители округа: какие категории граждан в округе обследуют на наличие коронавируса?

-Прежде всего, мы обследовали жителей города, приезжавших из зарубежных стран и находившихся на домашней самоизоляции. На сегодняшний день осталось только два таких пациента. Мы выписывали пациентов только в том случае, когда он дважды показывал отрицательный результат. Сейчас на домашнем карантине в Озерске находится 38 жителей города, которые прибыли из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Этих пациентов обследуют в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Если горожане прибывают автотранспортом, они должны по телефону 002 сообщить о себе, к ним приедут специалисты межрегионального управления № 71, вручат им постановление главного санитарного врача о самоизоляции, медики на основании этого постановления выписывают электронный больничный на 14 дней. Если у человека появляются признаки респираторной инфекции, необходимо вызвать специалистов по телефону. Все рекомендации и разъяснения даны. Кроме того, мы обследуем тех пациентов, которые поступают к нам с внебольничной пневмонией, больных с признаками респираторной инфекции в возрасте 65+ , а также обследованию подлежат другие категории пациентов с определенными эпидпоказаниями, в соответствии с приказами ФМБА РФ и Минздрава РФ.

Евгений Щербаков в ходе визита отметил:

-Приятно видеть, что наши врачи, средний и младший медперсонал находятся в боевой готовности и рассматривают любой вариант развития событий. У медиков присутствует логистика, понимание, как поступать. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Еще раз выражаю искреннюю благодарность нашим медицинским работникам за готовность бороться с коронавирусом и желание помогать жителям Озерска!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42736/