О ситуации по коронавирусной инфекции на 4 мая

На сегодняшний день в Озерском городском округе с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» – 3 человека.

Двое человек являются носителями коронавирусной инфекции и находятся на домашнем карантине, под контролем медиков. Одна жительница округа, 1940 года рождения, помещена в инфекционное отделение, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Напоминаем: для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, в Челябинской области и Озерском городском округе до 11 мая включительно действует режим самоизоляции, который необходимо соблюдать всем.

Следует максимально ограничить контакты:

- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями);

- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

Кроме того, решением Правительства Челябинской области в регионе введен особый противопожарный режим. Он накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности в этот период под запретом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42819/