Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Озерском городском округе на 6 мая

На сегодняшний день в Озерском городском округе коронавирусная инфекция подтверждена у 4 человек. Двое жителей округа являются носителями коронавирусной инфекции и соблюдают строгий домашний карантин, под контролем медиков. Женщина 1940 года рождения и мужчина 1986 года рождения находятся в инфекционном отделении Клинической больницы № 71, состояние этих пациентов удовлетворительное.

В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Челябинской области и распоряжением Правительства Челябинской области, в период с 6 по 11 мая 2020 года включительно в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, в учреждениях, продолжающих свою работу.

С 6 по 11 мая масочный режим действует в Челябинской области в рекомендательном формате. После окончания майских праздников масочный режим станет обязательным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42838/