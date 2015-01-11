Курганские власти закрыли автосообщение с соседними регионами из-за коронавируса

Власти Курганской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение закрыть автомобильное сообщение с соседними регионами.

«В соответствии с решением оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и в целях соблюдения особого порядка передвижения на территории Курганской области лиц и транспортных средств, обеспечения правопорядка и стабилизации оперативной обстановки, принято решение о прекращении движения автотранспорта путем полного перекрытия проезжей части на следующих автомобильных дорогах общего пользования регионального значения: Параткуль – Беляковка – граница Свердловской области, Шатрово – Антрак – граница Свердловской области, Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области, Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка – Большое Султаново – граница Челябинской области, Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГИБДД региона.

Уточняется, что дороги перекроют водоналивными блоками, будут установлены знаки «Въезд запрещен».

Напомним, ранее курганские власти ограничили въезд на территорию региона для неместных жителей. Здесь также прекращено автобусное сообщение с регионами-соседями. С 6 мая жителям области рекомендовано соблюдать масочный режим. Всего в этом регионе зафиксировано 65 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом 24 человека уже выздоровели.

https://dostup1.ru/society/Kurganskie-vlasti-zakryli-avtosoobschenie-s-sosednimi-regionami-iz-za-koronavirusa_126267.html