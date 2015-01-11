Озерск украсили к празднику

В этом году День Победы пройдет без парада, шествия «Бессмертного полка» и салюта. Пандемия коронавируса внесла кардинальные изменения в празднование 75-летия Победы. Однако это не значит, что улицы Озерска не должны быть украшены.

На городских зданиях и аллеях детского парка появились праздничные баннеры и плакаты.

Озерские улицы оживили флажки с георгиевской лентой и цветами российского триколора. На многих зданиях города размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны с трогательными благодарностями в их адрес. В этом году Озерск стал участником масштабного регионального проекта «Лица Победы». Главная идея фотопроекта - вспомнить о каждом из ветеранов, потому что их становится все меньше и меньше. Важно показать, что они «в боевом строю», что они вместе с нами. Портреты ветеранов появились во всех городах области. Фотоизображение фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны, жителя Озерска Владимира Саркисовича Мнацаканова украшает здание Детской музыкальной школы.

Деятельное участие Озерск принял и в общероссийском проекте – «Окна Победы». На окнах Детской художественной школы и Управления социальной защиты населения вывешены рисунки учащихся ДХШ, посвященные войне и Великой Победе. Стоит отметить, что жители округа также могут принять участие в акции и выставить в окна портреты своих родных – участников войны.

Силами муниципальной управляющей компании «ДЕЗ» покрашены лестничные спуски на проспекте Победы. По словам директора УК Алексея Клименко, обновление стен лестничных спусков стало остро необходимым, так как старая краска сошла, на стенах постоянно появлялись нехудожественные надписи. Сейчас лестничные спуски выглядят привлекательно.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42866/