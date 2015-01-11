В Челябинской области бесплатно раздадут 100 тыс. масок

В Челябинской области волонтеры бесплатно раздадут 100 тыс. медицинских масок в четырех крупнейших городах Южного Урала – Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе.

С 12 мая в Челябинской области введен масочный режим. По поручению губернатора Алексея Текслера государственная аптечная сеть (300 аптек по области и 60 аптек в Челябинске) обеспечена одноразовыми масками, приобрести которые можно по себестоимости – 15 рублей за штуку.

Что нужно знать о масочном режиме в Челябинской области

На базе областного аптечного склада налажено производство одноразовых индивидуальных средств защиты. Первая партия (300 тыс. штук) уже поступила в аптеки Областного аптечного склада. Есть наборы масок, расфасованных по 5 и 10 штук стоимостью 75 рублей и 150 рублей за упаковку.

Ношение маски обязательно при посещении мест общественного пользования – это магазины, медицинские учреждения, аптеки, банки, парикмахерские, общественный транспорт и такси. Все организации, оказывающие услуги населению, должны обеспечить контроль за использованием масок персоналом и клиентами.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-besplatno-razdadut-100-tys-masok_126376.html