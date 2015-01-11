Южноуральские власти готовы смягчить режим повышенной готовности – условия

В Челябинской области режим повышенной готовности решением оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции продлен до 31 мая. Но как отметил глава региона Алексей Текслер, штаб очень внимательно изучил рекомендации Роспотребнадзора и следит за развитием ситуации. Какие факторы должны совпасть, для того чтобы власть пошла на смягчение режима?

С 12 мая в России истек шестинедельный срок нерабочих дней – об этом сообщил президент страны Владимир Путин в обращении к нации, однако глава государства сразу оговорился: выход из ограничений не будет резким и одномоментным, власти каждого региона должны действовать, сообразуясь с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

«Напомню, что к сегодняшнему дню (11 мая. – Прим. АН "Доступ") все регионы должны были сформировать соответствующие планы, сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам. Именно с учетом их мнения подготовлен указ, который сегодня мною подписан. Он станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса. Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей», – подчеркнул Владимир Путин.

Он обратил внимание на необходимость продолжать соблюдение общих санитарных требований, сохранения запрета на проведение любых массовых мероприятий, а также на то, что режим повышенной безопасности должен однозначно сохраняться для людей из групп риска – старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями.

В своем выступлении президент также подтвердил полномочия губернаторов субъектов РФ принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. «Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка, может быть, даже и дополнять», – отметил Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области вышел в прямой эфир практически сразу вслед за президентом. Обрисовав ситуацию с заболеваемостью – «динамика роста выше, чем в среднем по стране», Алексей Текслер рассказал о том, при каких условиях режим повышенной готовности в регионе может быть смягчен: «Есть три четких критерия выхода из режима ограничений, единых для всех регионов нашей страны. Во-первых, это коэффициент распространения. Для его расчета используются данные по числу заболевших в области в сутки за последние восемь дней. Чтобы ослабить ограничения, число заболевших за последние четыре дня должно быть меньше числа заболевших за предыдущий аналогичный период. У нас за последние четыре дня прирост достаточно высокий (плюс 80-90 новых случаев ежедневно. – Прим. АН "Доступ"). По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим», – отметил глава региона.

Второй и третий критерии – свободный коечный фонд для больных с ковидом (чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50% коек) и охват тестированием на коронавирус. «В Челябинской области на сегодня свободны более 50% коек. Что касается тестирования, регион проводит большое количество тестов, устойчиво входим в десятку по стране, проводя более 70 тестов на 100 тысяч населения, и продолжаем данный показатель только наращивать», – отметил Текслер.

В этот момент всем, кто умеет считать, стало очевидно, что Челябинская область пока не готова к отмене ограничений, губернатор подтвердил: «Рассмотрев всю ситуацию в динамике, штаб принял решение в целях защиты здоровья наших граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют сегодня в регионе, сохраняются». Однако оставил и надежду: «Уже в конце текущей недели мы рассмотрим возможность смягчения режима. Все зависит от динамики заболеваемости в ближайшие дни», – подчеркнул Алексей Текслер, напомнив, что с 12 мая на Южном Урале введен обязательный масочный режим (это значит: маску надо надевать в магазинах, транспорте, других общественных местах. Улица общественным местом не является. – Прим. АН «Доступ»).

Независимые наблюдатели оценили решение о продлении режима как ответственное и даже «единственное рациональное». «Власти региона под руководством губернатора Алексея Текслера действуют абсолютно сообразно ситуации с распространением инфекции в нашем регионе. Сегодня нельзя допустить неконтролируемого распространения инфекции. Главное сейчас – защита здоровья граждан, именно продление режима повышенной готовности на сегодня самая адекватная мера защиты граждан», – отметил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев. (Школьники и студенты продолжают учиться в дистанционном режиме.)

«Решение ответственное и, по сути, единственное рациональное. К этому подталкивали как минимум два обстоятельства. Первое: по-прежнему тревожная динамика роста выявляемых в регионе случаев заражения. Второе: четко сформулированные требования Роспотребнадзора, при каких критериях регионы могут приступать к первому этапу выхода из режима ограничений (там и темпы распространения вируса, и наличие свободных коек для лечения больных, и охват населения тестированием). При этом стоит обратить внимание на заявление Алексея Текслера, что уже в конце этой недели будет рассматриваться вопрос о возможном смягчении ограничений. То есть региональные власти демонстрируют готовность динамично реагировать на меняющуюся ситуацию», – прокомментировал политолог Александр Мельников.

Добавим, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. Везде, где это возможно, начнут восстанавливать деятельность предприятия базовых отраслей экономики – строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых. При этом у руководителей регионов с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. А если такое решение принято – за сотрудниками предприятий, деятельность которых приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование президента, и он поручил главам регионов держать этот вопрос на контроле.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Владимир Путин подтвердил, что все принятые меры поддержки разных слоев населения сохраняются, и озвучил ряд новых.

Так, сотрудники социальных учреждений получат специальную федеральную доплату на три месяца – с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тыс. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тыс., если они работают с заболевшими людьми – 35 тыс. рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тыс. соответственно, для технического персонала – 10 и 15 тыс. рублей.

Семьи с детьми имеют право получить единовременную выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты – не более 3 дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

Для российских семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, предусмотрена выплата 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев.

В два раза – с 3 375 до 6 751 рубля – будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-vlasti-gotovy-smyagchit-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--usloviya_126368.html