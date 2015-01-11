Масочный режим стартовал в Челябинской области с 12 мая – ношение средства индивидуальной защиты обязательно во всех общественных местах.

Минздрав разъяснил южноуральцам нюансы масочного режима в инфографике – она отвечает на вопросы, как правильно надевать маску, как часто ее менять и где ее носить, а где можно без опасений снять.

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ МАСКУ НА УЛИЦЕ И В МАШИНЕ

Маску на улице носить не нужно. Маска обязательна при уходе за больным человеком. При соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра можно не надевать маску на улице.

Прежде всего, маски предназначены для тех, кто заболел. Из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, лучше пользоваться средствами индивидуальной защиты. Доказано, если маску в целях профилактики будут носить здоровые люди, то вероятность заражения стремится к нулю.

До использования маска должна находится в специальном пакете, при необходимости вы должны надеть ее чистыми руками.

Если вы едете в автомобиле один, маска не нужна. Перед выходом из автомобиля необходимо обработать руки, надеть маску. Хранить ее нужно в отдельном пакете.

КОГДА НАДЕВАТЬ МАСКУ

Надевать маску следует за два-три метра от магазина, аптеки, отделения банка и так далее. Так же нужно поступать, выходя из квартиры в тамбур, подъезд, во время поездки в лифте – вплоть до выхода на улицу.

Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики – избеганием контактов, частым мытьем рук, дезинфекцией предметов.

НУЖНО ЛИ НАДЕВАТЬ МАСКУ, ЕСЛИ РАБОТАЕТЕ В ОТДЕЛЬНОМ КАБИНЕТЕ

В данном случае все зависит от вида деятельности: если кабинет посещает много сотрудников, то маску придется постоянно надевать и снимать – это может привести к ее загрязнению и увеличит риск заражения. Лучше оставаться в ней и менять по мере увлажнения.

Нужно проводить проветривание, удаление пыли, обработку дезрастворами рабочих поверхностей (стола, канцелярских предметов, клавиатуры, мышки, телефона) несколько раз в течение рабочего дня.

Если вы работаете изолированно, то можно находиться без маски, не пренебрегая другими мерами профилактики.

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ НА УЛИЦЕ ИЛИ В МАГАЗИНЕ

Прямо на месте штраф не взимается. Полицейские составляют протокол об административном правонарушении по ст.20.6.1 КоАП «Невыполение правил поведения при чрезвычайной ситуации». После этого штраф необходимо оплатить.

Работодатель обязан обеспечить на своей территории безопасный санитарный режим для сотрудников и контролировать ношение масок. Оштрафовать за несоблюдение масочного режима могут как работодателя, так и работника.

Во время контрольно-надзорных мероприятий ношение масок может проверить Роспотребнадзор.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСКУ

Одноразовые и многоразовые маски рекомендовано носить не более 2-3 часов. Респиратор используется по инструкции. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Старайтесь не касаться маски без необходимости. Если вы ухаживаете за больным с респираторной инфекцией, после окончания контакта с ним маску следует снять, убрать в пакет и тщательно вымыть руки. Влажную маску следует сменить на новую. Использованную одноразовую маску следует выбросить в отходы в отдельном пакете. Многоразовую – замочить в мыльном растворе (не складывайте ее с другим бельем для стирки).

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ МАСКУ

Маску необходимо снять чистыми руками, не касаясь лицевой поверхности, за резинки. После использования одноразовую маску необходимо поместить в пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро.

Многоразовую маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, ее необходимо прогладить горячим утюгом, без подачи пара.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-razyasnil-yuzhnouraltsam-nyuansy-masochnogo-rezhima_126424.html