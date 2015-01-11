Одну из центральных дорог в Метлино отремонтируют капитально

В Озерске завершился аукцион на проведение капитального ремонта дороги на улице Береговой. Ремонт этой дороги обойдётся в 26,5 миллионов рублей.

Одну из крупнейших улиц в Метлино отремонтируют капитально: старый асфальт полностью снимут, выровняют основание и уложат новое покрытие. Победителем аукциона стало ФГУП «ПО «Маяк», предложив наименьшую цену за свои услуги. Приступить к заключению муниципального контракта можно будет уже в ближайшие дни после урегулирования формальностей.

Напомним, улица Береговая в Метлино является одной из самых протяженных. Ранее ПО «Маяк» стало победителем аукционов и на ремонт дорог в черте города. Сейчас службы предприятия выполняют дорожные работы на проспекте Ленина и улице Колыванова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42937/