Ураза–Байрам 2020. Мусульман России просят отметить праздник без посещения мечетей

В ночь с субботы на воскресенье, 24 мая, мусульмане встретят большой праздник – Ураза-байрам. Этот день символизирует окончание месяца строгого священного поста – Рамадана.

На протяжении месяца верующие в дневное время воздерживаются от приёма пищи, употребления алкоголя и табачных изделий. Ещё одно табу в Рамадан – интимная близость.

Однако мечети в России закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Главный муфтий Урала обратился к мусульманам, живущим в Челябинской области, с просьбой отметить Ураза-байрам дома.

«Призываем присоединиться к борьбе с эпидемией коронавируса, и так же, как в священный месяц Рамадан вы оставались в домах, соблюдали пост, молились, так же и продолжайте оставаться дома в празднование Ураза-байрам», – призвал Ринат Раев.

В этот день верующим придется воздержаться не только от посещения мечети, но и от визита на кладбища. Традиционно мусульмане приходили на погосты, чтобы почтить память усопших родственников и навести порядок на могилах.

https://www.cheltv.ru/uraza-bajram-2020/