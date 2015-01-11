Заморозки до –2 градусов ожидаются в Челябинской области

В горах и низинах Челябинской области ночью 19 мая ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов.

По информации столичных синоптиков, вся неделя на Южном Урале будет прохладной и дождливой.

Территория Челябинской области подвергается заморозкам практически весь теплый период года – с мая по сентябрь. Майские заморозки наблюдаются ежегодно. По области, особенно в горных районах вероятность летних заморозков выше. За последние 35 лет наблюдалось всего три случая июльских заморозков.

В августе повторяемость заморозков возрастает, и они могут наблюдаться несколько ночей подряд. В сентябре заморозки распространяются уже на всю территорию области.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-2-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_126528.html