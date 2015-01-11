Масочный режим в Озерске: волонтеры раздают маски, полиция проводит рейды

В Озерском городском округе неделю действует масочный режим. Многие горожане ответственно отнеслись к обязательному ношению масок в магазинах, аптеках, банках, учреждениях, в общественном транспорте, но некоторые жители Озерска до сих пор не соблюдают меры, введенные из-за распространения коронавируса.

Для того, чтобы напомнить озерчанам о действующем масочном режиме, волонтеры проекта #МыВместе продолжают акцию по бесплатной раздаче масок, которые им предоставило ФГУП «ПО Маяк». Планируется раздать более 1000 защитных средств. Одноразовые маски добровольцы раздают у входов в магазины.

- Реакция разная: большинство благодарит, люди приятно удивляются, когда узнают, что маска бесплатна. Встречаются и такие жители, которые наотрез отказываются надевать маску при входе в магазин, никакие просьбы и уговоры волонтеров на них не действуют, - рассказывает председатель Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев.

Стоит отметить, что в период введения масочного режима сотрудники УВД по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями межрегионального управления № 71 ФМБА России проводят мероприятия, направленные на проверку соблюдения гражданами режима повышенной готовности. По информации пресс-службы УВД, сотрудники управления напоминают гражданам о необходимости соблюдения социальной дистанции, акцентируя внимание на обязательном использовании масок при нахождении в местах общего пользования. Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Совместные рейды УВД и МРУ № 71 ФМБА России будут продолжаться до окончания режима самоизоляции (до особого распоряжения). Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают на сознательность озерчан и зачастую ограничиваются предупреждениями. Однако в отношении тех, кто отказывается соблюдать установленные ограничения, полиция может составлять административные протоколы.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42986/