Южноуральцам, погасившим долги за тепло до 31 мая, простят пени

ООО «Уралэнергосбыт», как агент АО «УСТЭК-Челябинск» по сбыту тепловой энергии, объявляет о начале акции «На карантине без долгов — пени под амнистию!». Жителям многоквартирных домов, погасившим задолженность за отопление и горячее водоснабжение в срок до 31 мая 2020 года, простят пени, начисленные вплоть до 30 марта 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, акция не распространяется на случаи, когда пени уже подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются в порядке исполнительного производства.

В настоящий момент постановлением правительства РФ введён мораторий на взыскание неустоек за просроченные платежи. Южноуральцам поясняют, что этот пени южноуральцам, несвоевременно оплачивающим услуги ЖКХ, в любом случае начисляется. Просто их взыскание откладывается до первого января 2021 года.

Заплатить за тепло и горячую воду можно, не выходя из дома и не нарушая режима самоизоляции. По всем вопросам по поводу акции и своей задолженности можно обращаться по телефону расчётного центра, указанного в платежном документе.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcam-pogasivshim-dolgi-za-teplo-do-31-maya-prostyat-peni