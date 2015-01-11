Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 20 мая

На сегодняшний день в Озерске зарегистрировано: 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 23 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

По информации медиков, в данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находится 19 пациентов. По уточненным данным, один ребенок без проявлений респираторной инфекции находится дома, на амбулаторном лечении. Двое детей с легкими клиническими проявлениями респираторной инфекции пребывают в инфекционном отделении Клинической больницы № 71.

Два пациента (взрослые) ждут повторного отрицательного результата ПЦР-теста и готовятся к выписке. За весь период наблюдения, у 7 заболевших COVID-19 выявлена коронавирусная пневмония, из них двое пациентов по медицинским показаниям проходят лечение в Челябинске. У остальных болезнь протекает в виде респираторной инфекции с легкими клиническими проявлениями. Одна пациентка проходит лечение в г. Кыштыме по месту жительства.

На карантине находится 208 человек.

Напоминаем: в Озерком городском округе действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43001/