Нуждающимся снежинцам вручили продуктовые наборы от Росатома

В среду, 20 мая, волонтеры РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) и Центра развития волонтерства развезли нуждающимся снежинцам продуктовые наборы – деньги на их приобретение были выделены ГК «Росатом».

Помощь – 67 пакетов – получили горожане, признанные малоимущими, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, имеющие инвалидность, а также малоимущие студенты.+

В состав продуктовых наборов входят макароны, чай, сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, сыр, мука и куриное мясо.

https://dostup1.ru/society/Nuzhdayuschimsya-snezhintsam-vruchili-produktovye-nabory-ot-Rosatoma_126615.html