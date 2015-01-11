На сегодняшний день в Озёрске уже 27 случаев заболевания Covid 19

Новый пациент – мужчина, 1939 года рождения. Из Озерска не выезжал, с иногородними родственниками не встречался. Два дня назад почувствовал себя плохо, после проведенной КТ и ПЦР-теста проходит лечение от пневмонии в инфекционном отделении КБ № 71. Специалисты межрегионального управления № 71 ФМБА России проводят эпидемиологическое расследование, выявляют контакты заболевшего. Подробнее
Президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях коронавируса объявил о том, что в 2020 году ЕГЭ стартует по всей стране 29 июня, школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме Подробнее
Поздравление ветеранов со значимыми датами стало уже доброй традицией в округе. 22 мая исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны, фронтовику Николаю Григорьевичу Пучкову. В этот день его поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков Подробнее